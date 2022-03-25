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Фигуристка из Японии победила на чемпионате мира впервые с 2014 года

Японская фигуристка Каори Сакамото победила на чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье. Это первая победа Японии в женском одиночном катании с 2014 года, когда чемпионкой стала Мао Асада.

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