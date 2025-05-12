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  • Наталья Балобанова
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  • Варлам Устрялов
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Жесткий сценарий СВО, долги Гузеевой, невиданный удар по Киеву: что дальше

Жесткий сценарий СВО, долги Гузеевой, невиданный удар по Киеву: что дальше

Инсайдеры сообщили о планах Кремля перейти к жесткому сценарию развития СВО, а также раскрыли информацию о подготовке Россией масштабного удара по военным целям на Украине, суд тем временем обязал актрису и телеведущую Ларису Гузееву выплатить долги — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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