Жесткий сценарий СВО, долги Гузеевой, невиданный удар по Киеву: что дальше

Инсайдеры сообщили о планах Кремля перейти к жесткому сценарию развития СВО, а также раскрыли информацию о подготовке Россией масштабного удара по военным целям на Украине, суд тем временем обязал актрису и телеведущую Ларису Гузееву выплатить долги — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.