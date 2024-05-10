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Глава ВФГБК о завоевании олимпийских лицензий: «Мы не нарушаем никаких морально‑этических норм. Если возьмем медаль на Олимпиаде, это будет медаль России»

Накануне Захар Петров победил в соревнованиях каноэ‑одиночек на дистанции 1000 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде.

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