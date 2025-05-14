Вступили в НАТО, а теперь в слезы. Русская техника у границы Финляндии до ужаса напугала соседей Ирэн ОрлонскаяВоенная техника России, сконцентрированная вдоль финской границы, вызывает у финнов как беспокойство, так и грусть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии