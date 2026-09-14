«Небось ирландец»: россиян разозлил «иностранец», пытавшийся изнасиловать 18-летнюю москвичу в «шкуре» полицейского

Телеканал "78" Персонаж сначала пытался убедить её «проследовать для проверки документов», потом преследовал и набросился на жертву, когда та оказалась в безлюдном месте.
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