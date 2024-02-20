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Политический вестник

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Русские, сдавайтесь! России отмерили три месяца. Дальше - "последний бой"

Русские, сдавайтесь! России отмерили три месяца. Дальше - "последний бой"

16 февраля в Германии прошла Мюнхенская конференция по безопасности, которая запомнилась не только чрезмерным фарсом европейских политиков, но и жёсткими откровениями и угрозами в адрес России, взбудоражив весь мир.

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