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Разведчики помогли уничтожить опорный пункт ВСУ у Красного Лимана

Разведчики помогли уничтожить опорный пункт ВСУ у Красного Лимана

Российские разведчики помогли уничтожить опорный пункт украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

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