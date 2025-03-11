Замедлить старение можно двумя простыми способами. Спойлер — придётся вкусно есть

Advances in Nutrition: замедлить старение могут пробиотики и метаболиты. Группа американских учёных из Института Лайнуса Полинга пришла к выводу, что затормозить возрастные изменения в организме можно благодаря корректировке питания.
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