Полянский: Европе наплевать на судьбу Украины, пока она пытается ослаблять РФ

Европе наплевать на будущее Украины и ее граждан, пока Киев продолжает попытки обескровить Россию. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации, передает ТАСС.
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