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ФедералПресс

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Есть ли шанс у Мадуро: выборы заставляют США серьезно отнестись к прошению об освобождении

Есть ли шанс у Мадуро: выборы заставляют США серьезно отнестись к прошению об освобождении

ВАШИНГТОН, 18 сентября, ФедералПресс. Защита Николаса Мадуро подала ходатайство об освобождении. Как отметила в беседе с «ФедералПресс» политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Злата Миронова, вероятность удовлетворения запроса защиты венесуэльского лидера невысока.

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