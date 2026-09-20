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Zero Hedge

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Watch: British Cops Grill Street-Preacher After Someone Takes 'Offense' At Bible Passages

Watch: British Cops Grill Street-Preacher After Someone Takes 'Offense' At Bible Passages

Watch: British Cops Grill Street-Preacher After Someone Takes 'Offense' At Bible Passages Authored by Steve Watson via Modernity News, Britain's latest public-order farce is not a machete fight, a rape gang or a phone-snatch.

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