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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор по продукту «Лиги Ставок» о предупреждениях на сайтах БК: «Такая форма борьбы с лудоманией только увеличит число лудоманов. Нелегалам будет проще привлекать игроков»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов рассказал о влиянии законопроекта, который обязывает букмекеров размещать предупреждения на сайте и в приложениях.

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