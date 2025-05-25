Даже если лезет в дом: приморские власти запретили стрелять в тигров

﻿﻿Запрещено отстреливать находящихся под угрозой исчезновения животных вблизи жилых домов, даже если чудовище заползет на вашу частную собственность В Приморском крае вновь заговорили о больной теме Дальнего Востока — вторжении голодных тигров на территорию человека.