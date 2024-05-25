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Аналитик Лосев: изъятие активов РФ изменит понятие иммунитета госсобственности

Аналитик Лосев: изъятие активов РФ изменит понятие иммунитета госсобственности

Конфискация заблокированных активов ЦБ странами Запада может привести к изменению понятия иммунитета на государственную собственность, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

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