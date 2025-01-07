Пушилин рассказал о совместном с Сергеем Кириенко участии в «Елке желаний» и посещении Авдеевки

ДОНЕЦК, 7 января, ФедералПресс. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко принял участие в акции «Елка желаний», исполнив мечты трех детей из ДНР.
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