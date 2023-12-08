Рафаэль Надаль: «Это был длинный год, по ходу которого я прошел много фаз, разочарование за разочарованием»

Надаль не играл с января из-за травмы бедра. В следующем сезон он вернется в тур в Брисбене. «Это был длинный год, по ходу которого я прошел много фаз – пытался вернуться во время грунтового сезона, неделю за неделей, разочарование за разочарованием.