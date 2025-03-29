"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести

Да не в коем случае не пускать в Россию, нам Иуды не нужны.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Стыд, совесть для иноагентов - очень дорогое "удовольствие", которое они себе не могут позволить. А без стыда и совести - их нельзя считать неполноценными людьми - это следует непременно учитывать, если собираетесь вновь с ними иметь дело... а лучше всё-таки не стоит с ними связываться вовсе.