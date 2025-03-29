Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести

"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести

Экономика и мы Иноагенты массово извиняются перед Путиным и жаждут вернуться в Россию. В Россию засобирались не только западные игроки.

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Комментарии
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Галина Друзина
Да не в коем случае не пускать в Россию, нам Иуды не нужны.
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14 час.
М
Мария
Не пускать эту шваль в Россию! Они способны только гадить!
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12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Стыд, совесть для иноагентов - очень дорогое &quot;удовольствие&quot;, которое они себе не могут позволить. А без  стыда и совести - их нельзя считать неполноценными людьми - это следует непременно учитывать, если собираетесь вновь с ними иметь дело... а лучше всё-таки не стоит с ними связываться вовсе.
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9 час.
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