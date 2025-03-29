Экономика и мы Иноагенты массово извиняются перед Путиным и жаждут вернуться в Россию. В Россию засобирались не только западные игроки.
"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Друзина
Да не в коем случае не пускать в Россию, нам Иуды не нужны.
Ответить
14 час.
М
Мария
Не пускать эту шваль в Россию! Они способны только гадить!
Ответить
12 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Стыд, совесть для иноагентов - очень дорогое "удовольствие", которое они себе не могут позволить. А без стыда и совести - их нельзя считать неполноценными людьми - это следует непременно учитывать, если собираетесь вновь с ними иметь дело... а лучше всё-таки не стоит с ними связываться вовсе.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии