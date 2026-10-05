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Аргументы и Факты

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ВС США нанесли удар по лодке с якобы наркотеррористами в Карибском море

ВС США нанесли удар по лодке с якобы наркотеррористами в Карибском море

Военные США нанесли удар по лодке в Карибском море, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США, связавшее операцию с подозрениями в наркотрафике.

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