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Экс-сотрудник ФСБ порассуждал о возможности ликвидировать политическую верхушку Украины

Экс-сотрудник ФСБ порассуждал о возможности ликвидировать политическую верхушку Украины

Российские спецслужбы в начале специальной военной операции (СВО) осуществляли попытки ликвидации некоторых лидеров украинской власти.

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