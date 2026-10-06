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Газета.ру

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Магнитогорский "Металлург" отстранил от работы главного тренера Разина

Магнитогорский "Металлург" отстранил от работы главного тренера Разина

Магнитогорский «Металлург» принял решение отстранить от работы главного тренера Андрея Разина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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