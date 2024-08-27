Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью, 27 августа сообщает Министерство обороны РФ. «27 августа около 7:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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