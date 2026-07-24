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ИА Регнум

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Котяков: уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2,1%

Котяков: уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2,1%

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом 24 июля сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на открытии всероссийской ярмарки трудоустройства в Новосибирске.

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