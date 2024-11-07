Разработчик мобильных игр и двое студентов представят Нижегородскую область в финале конкурса «Начни игру»

Геймдизайнер Ollie Games Владислав Паньшин из Ардатова со своей командой DoubleD Team, а также команда «Пингвины» из Нижнего Новгорода — студентка 2‑го курса Нижегородского государственного технического университета им.
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