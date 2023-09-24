Закон и Порядок

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В Челябинской области ММАшник убил ветерана СВО

В Челябинской области ММАшник убил ветерана СВО

Бывший сотрудник УгРо МВД Максим Никитин - настоящий герой.Многочисленные командировки на Северный Кавказ, статус ветерана боевых действий.

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Комментарии
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Александр Рожков
А вот чужие диаспоры надо преследовать жесточайшим образом. Почему у нас нет русских диаспор, способных заступиться за своих? Почему русские беззащитны, а у чужаков диаспоры, билять? Кто развел этот, билять, бардак, должен ответить, билять, по полной! Замочить, билять, его в туалете, билять!
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