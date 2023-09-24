В Челябинской области ММАшник убил ветерана СВО

Александр Рожков

А вот чужие диаспоры надо преследовать жесточайшим образом. Почему у нас нет русских диаспор, способных заступиться за своих? Почему русские беззащитны, а у чужаков диаспоры, билять? Кто развел этот, билять, бардак, должен ответить, билять, по полной! Замочить, билять, его в туалете, билять!