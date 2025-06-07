Экономист Шацкая: советские деньги могут стоить сотни тысяч рублей

Советские деньги — настоящие сокровища для коллекционеров, утверждают эксперты. Стоимость некоторых банкнот достигает сотен тысяч рублей, однако все зависит от ряда факторов, уверена доктор экономических наук, руководитель кафедры экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
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