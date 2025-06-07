Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Экономист Шацкая: советские деньги могут стоить сотни тысяч рублей

Экономист Шацкая: советские деньги могут стоить сотни тысяч рублей

Советские деньги — настоящие сокровища для коллекционеров, утверждают эксперты. Стоимость некоторых банкнот достигает сотен тысяч рублей, однако все зависит от ряда факторов, уверена доктор экономических наук, руководитель кафедры экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх