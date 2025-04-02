📷⚡️По поводу некого нового российского дрона-"камикадзе", замеченного недавно над Днепропетровском. Велика вероятность, что это ничто иное как БПЛА "Италмас" - новинка компании Zala.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷⚡️По поводу некого нового российского дрона-"камикадзе", замеченного недавно над Днепропетровском. Велика вероятность, что это ничто иное как БПЛА "Италмас" - новинка компании Zala.