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Новости Брянска

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В Брянской области могут ввести повышенный взнос на капремонт для домов с лифтами

В Брянской области могут ввести повышенный взнос на капремонт для домов с лифтами

В Брянской области хотят ввести повышенный тариф на капремонт для ускорения замены лифтов. Дополнительные средства нужны, так как накопленных по единому тарифу денег часто не хватает на дорогостоящую замену подъёмников.

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