В Брянской области могут ввести повышенный взнос на капремонт для домов с лифтами

В Брянской области хотят ввести повышенный тариф на капремонт для ускорения замены лифтов. Дополнительные средства нужны, так как накопленных по единому тарифу денег часто не хватает на дорогостоящую замену подъёмников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии