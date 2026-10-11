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«Ни третьей не было, ни второй»: Ираклий Пирцхалава прокомментировал слухи об измене экс-супруге

«Ни третьей не было, ни второй»: Ираклий Пирцхалава прокомментировал слухи об измене экс-супруге

Певец Ираклий Пирцхалава стал гостем «Шоу Воли», где отреагировал на разговоры о неверности бывшей супруге Елене Гребенщиковой.

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