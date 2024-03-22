Сборная Уэльса – Сборная Польши где смотреть стыковой матч Евро 2024, прямая трансляция 26 марта

Во вторник, 26 марта, сыграют сборная Уэльса и сборная Польши в рамках Евро 2024 Стыковых Матчей. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум».