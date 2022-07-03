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ЛНР освобождена — Шойгу

ЛНР освобождена — Шойгу

Россия полностью освободила ЛНР. Об этом глава Минобороны доложил президенту Владимиру Путину. «Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора», — указано в докладе.

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