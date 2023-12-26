Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Лисовская
    Лично я вообще не против забора с крокодилами. Лишь бы все эти любавы не прорвались обратно в Россию.Вынуждена снимать...
  • Владимир Дробышевский
    род. 5 июля 1988, Харьков, Украинская ССР, СССР) — украинская актриса театра и кино[1], телеведущаяВынуждена снимать...
  • Валерий Холодок
    Доброго дня, Платон. Да нет, не пофиг, а по другому относиться, именно осмысливая поведение окружающих, сам же, на ск...Настоящие ошибки ...

10 неожиданных фактов о Путине, о которых вы наверняка не знали

10 неожиданных фактов о Путине, о которых вы наверняка не знали

Наш Президент - хоть и великий человек, но - скрытный. Бывшая профессия обязывает. И все же - вот что о нем известно, что вы, возможно не знали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Надо еще отметить в какой стране он присягу давал, от которой впоследствии отказался. Строим сейчас загнивающий капитализм вкупе с олигархами.
Ответить
9 час.
Коля Колянов
Ты наверное Либераст😂
Ответить
3 час.
КК
Коля Колянов
Из больнички давно вышел, видимо не долечили, побереги жолч а то будет несварение. 😂
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх