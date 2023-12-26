Наш Президент - хоть и великий человек, но - скрытный. Бывшая профессия обязывает. И все же - вот что о нем известно, что вы, возможно не знали.
10 неожиданных фактов о Путине, о которых вы наверняка не знали
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Надо еще отметить в какой стране он присягу давал, от которой впоследствии отказался. Строим сейчас загнивающий капитализм вкупе с олигархами.
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9 час.
Коля Колянов
Ты наверное Либераст😂
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3 час.
КК
Коля Колянов
Из больнички давно вышел, видимо не долечили, побереги жолч а то будет несварение. 😂
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2 час.
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