Вручную созданные задания, максимальный уровень и другие подробности Dragon Age The Veilguard раскрыты авторами игрыСтудия BioWare этим летом наконец-то нарушила молчание вокруг ожидаемого ролевого экшена Dragon Age The Veilguard.
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