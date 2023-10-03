Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом — Guardian

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опроверг сообщения, что военно-морской флот Соединенного Королевства будет направлен для защиты судов, вывозящих украинское зерно в Черном море, сообщает в понедельник газета Guardian.
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