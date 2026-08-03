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Прыгун в воду Кузнецов — о втором месте на ЧЕ: у меня была страшная травма, и я её залечил

Прыгун в воду Кузнецов — о втором месте на ЧЕ: у меня была страшная травма, и я её залечил

Россиянин Евгений Кузнецов, который в паре с Никитой Шлейхером завоевал серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, прокомментировал своё выступление.

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