Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Совсем немного надо для счастья украинским СМИ – и вот они ликуют, найдя пророчество Ванги, которое трактуется как "катастрофа для Путина".
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Пусть шипят по углам что угодно , народ своё слово скажет
Слишком добр к хохлам Путин...
"Нехай у соседа корова сдохнет...."(Из народной мудрости о хохлах)
Вы будете смеяться, но смена власти действительно началась! Взамен соглашательской либерасни в Думу пришли мужики с СВО. И далее этот процесс будет продолжаться! Через пять лет в Думе будет уже не 40 депутатов с СВО, а 140. И не только в Думе начался этот процесс. У нас губернатором стал боевой генерал с СВО. Дальше процесс пойдёт по нарастающей. А мужики из окопов - это вам не проворовавшаяся номенклатура.
СКАЗОЧНИКИ БЛЯ.....Пусть Шевченко читают