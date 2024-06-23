Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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России нужно не Приднестровье, а вся Молдова – нацист Нантой

России нужно не Приднестровье, а вся Молдова – нацист Нантой

РФ, понимая, что ни один из политических представителей оппозиции в Кишиневе не сможет победить на осенних выборах, якобы рассчитывает, как минимум, на дестабилизацию внутренней ситуации в стране.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
России нужны российские территории, разбазаренные в прошлом веке... Вернуть надо.
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6 час.
Анфиса Иванова
России нужен аналог бывшего СССР...но без права выхода из состава этого аналога  какой-либо страны, в т.ч. и самой России.  Единая территориальное государственное образование - союз Государств -  с едиными правами для всех , но под российской юрисдикцией.
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2 час.

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