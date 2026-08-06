ЦАХАЛ начал нанесение ударов по югу Ливана: погибли 2 солдата

Два солдата Армии обороны Израиля погибли, еще четверо ранены в ходе операции на юге Ливана. ЦАХАЛ нанес точечные удары по южным территориям, акцентируя внимание на своевременной эвакуации пострадавших в медицинские учреждения.
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