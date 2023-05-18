Военное обозрение

3 417 подписчиков

Экс-госсекретарь США предложил принять Украину в НАТО, чтобы она «не могла самостоятельно принимать решения по территориальным претензиям»

Экс-госсекретарь США предложил принять Украину в НАТО, чтобы она «не могла самостоятельно принимать решения по территориальным претензиям»

Бывший госсекретарь (1973-1977) США Генри Киссинджер в интервью западному изданию The Economist сделал заявление относительно североатлантических перспектив Украины Киссинджер, который в своё время также занимал пост советника американского президента по нацбезопасности (1969-1975) предложил принять Украину в НАТО и объяснил причины такого шага.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх