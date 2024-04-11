Как изменились цены на запчасти для «китайцев»

Некоторые детали для китайских автомобилей существенно подешевели. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых автомобилей от агрегаторов.
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