Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на запчасти для «китайцев»

Как изменились цены на запчасти для «китайцев»

Некоторые детали для китайских автомобилей существенно подешевели. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых автомобилей от агрегаторов.

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