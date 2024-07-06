Уже с 4 утра: под Краснодаром и на М-4 выстроились огромные пробки из машин по направлению к Черному морю

Уже с 4 утра: под Краснодаром и на М-4 выстроились огромные пробки из машин по направлению к Черному морюУже с 4 утра на Восточном обходе Краснодара выстроилась огромная вереница машин в сторону Черноморского побережья.
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