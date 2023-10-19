Не можешь ехать — лети. Жители Карелии жалуются на разбитые дороги

Дорогу в поселок Кинелахта размыли дожди и разбили машины. Дорожники обещают в ближайшее время ее отремонтировать Жители отдаленного поселка пожаловались в сообществе «Кинелахта – меж двух озер» на безобразное состояние дороги Видлица — Большие горы — Кинелахта.
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