Участки дороги в сторону Казахстана обновили в Новосибирской области

Два участка дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» сдали в эксплуатацию в Новосибирском районе. Дорога протяженностью 421,406 км ведет на границу с Казахстаном и проходит через 5 районов области, обеспечивая подъезд к ста населенным пунктам.
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