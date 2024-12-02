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Вечерний Новосибирск

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Участки дороги в сторону Казахстана обновили в Новосибирской области

Участки дороги в сторону Казахстана обновили в Новосибирской области

Два участка дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» сдали в эксплуатацию в Новосибирском районе. Дорога протяженностью 421,406 км ведет на границу с Казахстаном и проходит через 5 районов области, обеспечивая подъезд к ста населенным пунктам.

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