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Силуанов: контроль Федерального казначейства сохранил в бюджете РФ 100 млрд руб

Силуанов: контроль Федерального казначейства сохранил в бюджете РФ 100 млрд руб

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что данные предварительного контроля со стороны Федерального казначейства о возможных нарушениях в финансово-бюджетной сфере позволили сэкономить бюджету РФ порядка 100 миллиардов рублей.

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