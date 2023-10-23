Силуанов: контроль Федерального казначейства сохранил в бюджете РФ 100 млрд руб

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что данные предварительного контроля со стороны Федерального казначейства о возможных нарушениях в финансово-бюджетной сфере позволили сэкономить бюджету РФ порядка 100 миллиардов рублей.
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