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Царьград

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Журналист Боуз заявил, что мимика Зеленского выдает мошенника

Журналист Боуз заявил, что мимика Зеленского выдает мошенника

Ирландский журналист Боуз допустил, что мимика Зеленского выдает черты мошенника.Поведение президента Украины выдает его истинное отношение к ситуации, в которой он находится.

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