Военных КНДР могут задействовать на других участках СВО после освобождения Курской области

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключает участия военнослужащих Корейской Народной Армии (КНА) в боевых операциях на других участках СВО после успешного освобождения Курской области.
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