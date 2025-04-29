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Военных КНДР могут задействовать на других участках СВО после освобождения Курской области

Военных КНДР могут задействовать на других участках СВО после освобождения Курской области

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключает участия военнослужащих Корейской Народной Армии (КНА) в боевых операциях на других участках СВО после успешного освобождения Курской области.

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