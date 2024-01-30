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И эти опередили

И эти опередили

В КНДР испытали гиперзвуковую твердотопливную баллистическую ракету, что оказалась неподвластна американскому ВПК Банальным надругательством над техническим преимуществом США, которое они пытаются отстаивать, ведя торговую войну с Китаем, выглядят уже которые по счету испытания Северной Кореей гиперзвуковых комплексов.

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