Показания против экс-зама Шойгу Иванова дал учредитель компании «Олимпситистрой»

Показания против арестованного по делу о получении крупной взятки экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова дал московский бизнесмен, один из учредителей контрагента, чья фирма «Олимпситистрой» занимается возведением жилых и нежилых зданий.
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