Рыбак в США поймал 45-килограммовую "рыбу-зомби"

На теле вислоноса имелись серьёзные травмы, но рыбак дал ему второй шанс и отпустил на волю.В Соединённых Штатах Америки рыбак столкнулся с необычным уловом - веслоносом, на теле которого было множество открытых ран.
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