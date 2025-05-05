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Рыбак в США поймал 45-килограммовую "рыбу-зомби"

Рыбак в США поймал 45-килограммовую "рыбу-зомби"

На теле вислоноса имелись серьёзные травмы, но рыбак дал ему второй шанс и отпустил на волю.В Соединённых Штатах Америки рыбак столкнулся с необычным уловом - веслоносом, на теле которого было множество открытых ран.

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