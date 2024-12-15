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Оказывается, что у нас агрессивная риторика

Оказывается, что у нас агрессивная риторика

Оказывается, пока мы тут агрессируем не по делу, многие в международных спортивных организациях говорят о желании снять санкции с российских атлетов, заявил на Олимпийском собрании министр спорта России Михаил Дегтярев.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Прекратить и ещё  на коленках к ним подходить. С протянутой рукой....
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22 час.
ХА
Харченко Александр
А еще лучше задом
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14 час.

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