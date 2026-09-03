Экс-теннисист Ольховский: сложно сказать, насколько Медведев готов психологически

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20-ти в парном разряде, бывшая шестая ракетка мира в паре, финалист двух турниров Большого шлема в парном разряде и победитель двух «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.
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