Экс-теннисист Ольховский: сложно сказать, насколько Медведев готов психологически

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20-ти в парном разряде, бывшая шестая ракетка мира в паре, финалист двух турниров Большого шлема в парном разряде и победитель двух «шлемов» в миксте, в комментарии для «Газеты.